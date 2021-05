NBA Rookie Of The Year Award Winners List

The Eddie Gottlieb Trophy is awarded to the NBA Rookie Of The Year after the conclusion of each NBA regular season.

2019-20 – Ja Morant, Memphis Grizzlies

2018-19 – Luka Doncic, Dallas Mavericks

2017-18 – Ben Simmons, Philadelphia 76ers

2016-17 – Malcolm Brogdon, Milwaukee Bucks

2015-16 – Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves

2014-15 – Andrew Wiggins, Minnesota TImberwolves

2013-14 – Michael Carter-Williams, Philadelphia 76ers

2012-13 – Damian Lillard, Portland Trail Blazers

2011-12 – Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers

2010-11 – Blake Griffin, Los Angeles Clippers

2009-10 – Tyreke Evans, Sacramento Kings

2008-09 – Derrick Rose, Chicago Bulls

2007-08 – Kevin Durant, Seattle SuperSonics

2006-07 – Brandon Roy, Portland Trail Blazers

2005-06 – Chris Paul, New Orleans/Oklahoma City Hornets

2004-05 – Emeka Okafor, Charlotte Bobcats

2003-04 – LeBron James, Cleveland Cavaliers

2002-03 – Amar’e Stoudemire, Phoenix Suns

2001-02 – Pau Gasol, Memphis Grizzlies

2000-01 – Mike Miller, Orlando Magic

1999-00 – Steve Francis, Elton Brand, Houston Rockets, Chicago Bulls

1998-99 – Vince Carter, Toronto Raptors

1997-98 – Tim Duncan, San Antonio Spurs

1996-97 – Allen Iverson, Philadelphia 76ers

1995-96 – Damon Stoudamire, Toronto Raptors

1994-95 – Jason Kidd, Grant Hill, Dallas Mavericks, Detroit Pistons

1993-94 – Chris Webber, Golden State Warriors

1992-93 – Shaquille O’Neal, Orlando Magic

1991-92 – Larry Johnson, Charlotte Hornets

1990-91 – Derrick Coleman, New Jersey Nets

1989-90 – David Robinson, San Antonio Spurs

1988-89 – Mitch Richmond, Golden State Warriors

1987-88 – Mark Jackson, New York Knicks

1986-87 – Chuck Person, Indiana Pacers

1985-86 – Patrick Ewing, New York Knicks

1984-85 – Michael Jordan, Chicago Bulls

1983-84 – Ralph Sampson, Houston Rockets

1982-83 – Terry Cummings, San Diego Clippers

1981-82 – Buck Williams, New Jersey Nets

1980-81 – Darrell Griffith, Utah Jazz

1979-80 – Larry Bird, Boston Celtics

1978-79 – Phil Ford, Kansas City Kings

1977-78 – Walter Davis, Phoenix Suns

1976-77 – Adrian Dantley, Buffalo Braves

1975-76 – Alvan Adams, Phoenix Suns

1974-75 – Jamaal Wilkes, Golden State Warriors

1973-74 – Ernie DiGregorio, Buffalo Braves

1972-73 – Bob McAdoo, Buffalo Braves

1971-72 – Sidney Wicks, Portland Trail Blazers

1970-71 – Geoff Petrie, Dave Cowens, Portland Trail Blazers, Boston Celtics

1969-70 – Lew Alcindor, Milwaukee Bucks

1968-69 – Wes Unseld, Baltimore Bullets

1967-68 – Earl Monroe, Baltimore Bullets

1966-67 – Dave Bing, Detroit Pistons

1965-66 – Rick Barry, San Francisco Warriors

1964-65 – Willis Reed, New York Knicks

1963-64 – Jerry Lucas, Cincinnati Royals

1962-63 – Terry Dischinger, Chicago Zephyrs

1961-62 – Walt Bellamy, Chicago Packers

1960-61 – Oscar Robertson, Cincinnati Royals

1959-60 – Wilt Chamberlain, Philadelphia Warriors

1958-59 – Elgin Baylor, Minneapolis Lakers

1957-58 – Wood Sauldsberry, Philadelphia Warriors

1956-57 – Tom Heinsohn, Boston Celtics

1955-56 – Maurice Stokes, Rochester Royals

1954-55 – Bob Pettit, Milwaukee Hawks

1953-54 – Ray Felix, Baltimore Bullets

1952-53 – Don Meineke, Fort Wayne Pistons