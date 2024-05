Suprema Poker: Inovação e Tradição no Poker Online Brasileiro

A Suprema Poker foi fundada em 2018, dentro de um outro aplicativo de poker. Em três anos se tornou a maior liga privada de poker do mundo. Em 2021, após chegar ao topo do mercado B2B, a empresa criou um aplicativo de poker próprio.





Hoje, a Suprema Poker se destaca como o maior aplicativo de poker B2B do mundo, trazendo uma abordagem única e inovadora para os entusiastas do poker. Totalmente brasileiro, com sede em Sorocaba (SP), a Suprema Poker oferece uma plataforma robusta onde você pode não só participar de jogos emocionantes, mas também criar seu próprio home game para desfrutar com amigos.

Conheça mais sobre as vantagens e recursos exclusivos que fazem do Suprema Poker uma escolha superior no mercado de poker online.

Interface do site é bem intuitiva e fácil de utilizar

Maior Aplicativo de Poker B2B do Mundo

A Suprema Poker não é apenas mais um site de poker, é o maior aplicativo de poker B2B do mundo, proporcionando uma plataforma confiável e escalável para operadores e jogadores. Isso significa que os usuários têm acesso a uma rede extensa e diversificada de mesas e torneios, garantindo que sempre haverá um jogo disponível que atenda às suas preferências e níveis de habilidade.

O acesso aos jogos e mesas é feito por intermediários (clubes e agentes), que são escolhidos a dedo pela plataforma. Isso permite que existam jogos nas mais diversificadas moedas do mundo, como o próprio real (BRL), mas existem jogos também em dólares (USD) e euros (EUR).

Crie Seu Próprio Home Game

Uma das funcionalidades mais atraentes do Suprema Poker é a capacidade de criar seu próprio home game. Isso permite que você configure jogos privados para jogar exclusivamente com seus amigos, personalizando as regras e o formato para atender às suas preferências.

Essa função torna o Suprema Poker ideal para aqueles que desejam desfrutar de uma experiência de poker mais íntima e controlada, seja para diversão ou competição interna.

Torneios com 1 Milhão de Reais Garantidos por Semana

A Suprema Poker ainda tem outro grande diferencial: torneios que oferecem um prêmio garantido de 1 milhão de reais toda semana. Estes torneios atraem uma vasta gama de jogadores, desde amadores em busca de grandes prêmios até profissionais querendo testar suas estratégias em um campo competitivo.

Além disso, o aplicativo promove séries milionárias e já entregou prêmios de R$ 1 milhão para um único jogador. As séries da Suprema Poker ficaram famosas por distribuir em um único torneio até 10 milhões de reais.

R$ 1 milhão Supremo é o carro-chefe dos torneios da empresa

Uma Empresa Genuinamente Brasileira

Sediada em Sorocaba, São Paulo, a Suprema Poker é uma empresa totalmente brasileira que entende profundamente o mercado local e as necessidades dos jogadores brasileiros. Este conhecimento local é refletido em todas as facetas da plataforma, desde o suporte ao cliente (rápido e totalmente em português) até as opções de pagamento e promoções específicas para o público brasileiro, garantindo que você se sinta em casa jogando no aplicativo.

Sede da Suprema Poker em Sorocaba, interior do estado de São Paulo

Conclusão

Se você está procurando por uma plataforma de poker que oferece flexibilidade, grandes prêmios e uma experiência personalizada, a Suprema Poker é a sua escolha ideal. Com a capacidade de criar jogos privados, participar de torneios milionários e a segurança de uma empresa genuinamente brasileira, a Suprema Poker redefiniu o significado de jogar poker online.

